«Российский футбол отвратителен. Его смотрят только те, кто делает ставки, мне кажется – это единственная цель». Тхэквондист Храмцов об игре

Тхэквондист Максим Храмцов заявил, что российский футбол «отвратителен».

– Ты на последних видео в ретроформе «ПСЖ». С победой, получается!

– Спасибо. Я безумно люблю футбол вообще, слежу. Но... не российский. Российский футбол отвратителен. Я его не смотрю и не могу понять, как его смотреть. Мне кажется, его смотрят только те, кто делает ставки.

Это единственная цель, ради которой можно смотреть российский футбол. Мне нравится игра современной «Барселоны», любимый клуб – «Манчестер Юнайтед », к сожалению, с учетом прошедшего сезона. У фанатов «МЮ» уже принятие (смеется). Ничего уже не изменится.

– В российском футболе все же произошли изменения. «Зенит» проиграл чемпионат России...

– Да, видел, конечно. Классно, когда парень – воспитанник «Краснодара » – тренировался в академии много лет назад и теперь стал чемпионом. Круто, когда есть такие истории.

Так что «Краснодар» – молодцы. Круто, что в последнем туре все решилось, как и год назад, – это зрелищно. Но... вот такой у нас футбол, к сожалению, – сказал олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов .