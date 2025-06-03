«Витязь» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования. Сообщалось, что Ротенберг может возглавить клуб (Артур Хайруллин)
«Витязь» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Он уточнил, что сокращение бюджета СКА и проблемы команды из Балашихи находятся «в одной плоскости».
Подмосковный клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги. За 17 сезонов «Витязь» четырежды выходил в плей-офф, ни разу не преодолев первый раунд.
Ранее появилась информация, что команду может возглавить бывший тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)
Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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