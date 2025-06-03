«Витязь» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования. Сообщалось, что Ротенберг может возглавить клуб (Артур Хайруллин)

«Витязь» может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Он уточнил , что сокращение бюджета СКА и проблемы команды из Балашихи находятся «в одной плоскости».

Подмосковный клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги. За 17 сезонов «Витязь » четырежды выходил в плей-офф, ни разу не преодолев первый раунд.

Ранее появилась информация , что команду может возглавить бывший тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)