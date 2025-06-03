РФС о песне «Матушка» перед матчем с Нигерией: «Композиция Куртуковой стала негласным народным гимном нашей страны, ее поют дети и взрослые, журналисты высказывали пожелания»
В РФС объяснили выбор песни «Матушка» на открытие матча сборных России и Нигерии.
Российская и нигерийская сборная встретятся в пятницу, 6 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Номером открытия матча Россия – Нигерия станет «Матушка». За последний год композиция Татьяны Куртуковой стала практически негласным народным гимном нашей страны, ее поют и дети, и взрослые.
Даже многие журналисты высказывали свои пожелания относительно этого номера. Сборная долгие годы не выступала на главной арене страны, постараемся подарить болельщикам праздник.
Ждите еще сюрпризы в программе», – сказал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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