РФС о песне «Матушка» перед матчем с Нигерией: «Композиция Куртуковой стала негласным народным гимном нашей страны, ее поют дети и взрослые, журналисты высказывали пожелания»

В РФС объяснили выбор песни «Матушка» на открытие матча сборных России и Нигерии.

Российская и нигерийская сборная встретятся в пятницу, 6 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Номером открытия матча Россия – Нигерия станет «Матушка». За последний год композиция Татьяны Куртуковой стала практически негласным народным гимном нашей страны, ее поют и дети, и взрослые.

Даже многие журналисты высказывали свои пожелания относительно этого номера. Сборная долгие годы не выступала на главной арене страны, постараемся подарить болельщикам праздник.

Ждите еще сюрпризы в программе», – сказал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.