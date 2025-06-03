Фабрегас и Де Дзерби – основные варианты «Интера» на замену Индзаги

«Интер» активизировал работу над поиском нового главного тренера.

Симоне Индзаги , как ожидается, в ближайшее время возглавит «Аль-Хилаль».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио , миланцы могут пригласить Франсеска Фабрегаса («Комо ») или Роберто Де Дзерби («Марсель»).

Ранее сообщалось , что с испанцем «Интер » уже связался.