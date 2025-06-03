Фабрегас и Де Дзерби – основные варианты «Интера» на замену Индзаги
«Интер» активизировал работу над поиском нового главного тренера.
Симоне Индзаги, как ожидается, в ближайшее время возглавит «Аль-Хилаль».
По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, миланцы могут пригласить Франсеска Фабрегаса («Комо») или Роберто Де Дзерби («Марсель»).
Ранее сообщалось, что с испанцем «Интер» уже связался.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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