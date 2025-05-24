«Наполи» – чемпион, Fan ID на Суперкубке, Виртц в «Ливерпуле», неясность с допуском хоккейной сборной на ОИ, Овечкин с призом, Модрич едет к Месси и другие новости

1. «Наполи» в четвертый раз выиграл чемпионат Италии , опередив «Интер» на одно очко . Антонио Конте стал первым тренером со скудетто в трех клубах , а всего это уже пятый титул – столько же у Капелло и Липпи . Мактоминей взял чемпионство в дебютном сезоне в Италии и был признан лучшим игроком турнира .

«Интер» остался вторым – а ведь всего месяц назад все говорили о требле . С Индзаги «нерадзурри» за четыре сезона выиграли лишь одно чемпионство .

2. Правительство РФ утвердило введение Fan ID на OLIMPBET Суперкубок России . В Министерстве спорта отчитались о росте посещаемости и снижении правонарушений .

3. Флориан Виртц переходит в «Ливерпуль» . Хавбек «Байера» уже уведомил «Баварию», что едет к мерсисайдцам , а сумма сделки оценивается в 150 млн евро .

4. В СМИ появилась информация, что сборная России не допущена на хоккейный турнир на Олимпиаде-2026. В ФХР оперативно отреагировали: решение еще не принято и ожидается ближе к сентябрю .

5. Комличенко нарасхват у грандов РПЛ: на форварда «Ростова» претендуют «Спартак» и «Локомотив» .

6. Лука Модрич будет играть с Лео Месси – новым клубом хорвата станет «Интер Майами» .

7. Александр Овечкин получил индивидуальную награду по итогам сезона НХЛ. Он стал обладателем приза Марка Мессье за лидерские качества (впервые в истории он достался россиянину).

8. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Далласом» (1-1), выиграв 2-й матч серии – 3:0 . Вратарь «Ойлерс» Скиннер в этом плей-офф пока что либо играет на ноль (3 шатаута) , либо пропускает не менее 4 шайб (в 4 других матчах).

9. РФС выдал «Химкам» временную лицензию РПЛ до 20 июня. Клуб покинет лигу, если не решит финансовые проблемы.

10. Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне .

11. Плей-офф НБА. 39 очков Сиакама помогли «Индиане» взять верх во 2-м матче с «Никс» (2-0 в серии).

12. «Реал» попрощался с Карло Анчелотти , который покинет команду после матча с «Сосьедадом».

13. Баскетбольная Евролига будет расширена до 20 команд .

14. «Краснодар» назван самым эффективным спортивным клубом России.

15. Яна Рудковская приняла приглашение Алины Загитовой на шоу «Ассоль».

16. Бенуа Гру, Виктор Козлов и Игорь Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

17. Медиалига проведет тур без мата в честь Дня защиты детей.

Цитаты дня

Макелеле о Мостовом: «Это уровень Зидана, Баллака. Он бы играл в любом клубе мира, великий!»

Владимир Пономарев: «Югославия была замечательной страной, но америкосы их разделили. Сделать объединенный чемпионат России и Сербии было бы здорово – уровень бы вырос»

Депутат Милонов: «Ротенбергу надо дать шанс в сборной – у него огромный потенциал. В СКА динамика офигенная, впечатляющие результаты. Насчет Семака в «Зените» тоже был скепсис»

Евгений Гинер: «Жалею, что СССР распался, этого можно было избежать, но перемены напрашивались. Посмотрите на Китай, он ведь по-прежнему коммунистический, но появилось больше свободы»