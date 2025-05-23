  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
47

«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»

«Реал» объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера.

Ранее стало известно, что 65-летний специалист возглавит сборную Бразилии.

«Карло Анчелотти и «Реал» достигли соглашения о завершении его работы в качестве тренера нашей команды. Клуб хотел бы выразить благодарность и привязанность к одной из легенд мадридского и мирового футбола.

Анчелотти провел нашу команду через один из самых успешных периодов за 123 года существования клуба и стал тренером с наибольшим количеством титулов в нашей истории: три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка Короля и два Суперкубка Испании. В общей сложности, 15 титулов за шесть сезонов, в течение которых он был в нашем клубе.

Завтра на «Сантьяго Бернабеу» состоится последний матч Анчелотти в качестве тренера «Реала».

«Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни», – сказано в сообщении клуба.

«Реал» будет провожать Анчелотти после матча с «Сосьедадом», клуб планирует показать все 15 трофеев, выигранных при нем. Фанаты готовят «душевное и эмоциональное прощание»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура42864 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoСантьяго Бернабеу
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» будет провожать Анчелотти после матча с «Сосьедадом», клуб планирует показать все 15 трофеев, выигранных при нем. Фанаты готовят «душевное и эмоциональное прощание»
2020 мая, 13:15
Анчелотти о сезоне «Реала»: «Не буду критиковать игроков, даривших мне радость столько лет. Травмы – очевидная проблема, причем среди очень важных футболистов»
3317 мая, 12:41
Анчелотти останется в сборной Бразилии после отстранения главы CBF. Тренер заявил, что подписал контракт с федерацией, а не с президентом
816 мая, 16:26
Главные новости
Винисиус показал новые бутсы. В ролике Nike он в образе авиапилота
23 минуты назадФото
Мареска о борьбе за место в ЛЧ: «Я чувствовал давление в «Челси» с первой минуты». Мы выиграли много матчей, нужен еще один»
320 минут назад
Слот об интересе «Барсы» к Диасу: «А мне нравятся Ямаль и Рафинья. Вы знаете, я не говорю об игроках, которых мы не подписали»
1122 минуты назад
Клод Макелеле: «Мостовой и Карпин принимали у меня экзамен, как пить водку! И утвердили меня как достойного»
2435 минут назад
Тен Хаг согласился на 2-летний контракт с «Байером». Тренер ждет решения клуба (Фабрицио Романо)
1442 минуты назад
Кейн, Беллингем, Сака, Райс, Трент, Палмер – в составе Англии на июньские матчи с Андоррой и Сенегалом
346 минут назад
В Петербурге появился мурал в честь 100-летия «Зенита». Арт-объект сделан в виде витража с футболистом в ретро-форме и достопримечательностями города
3954 минуты назадФото
Матч «Краснодар» – «Динамо» обслужит Чистяков, игру «Зенита» и Ахмата» – Иванов и другие назначения судей на 30-й тур РПЛ
22сегодня, 09:13
Слот о Салахе и «Золотом мяче»: «Если и есть шанс, то в этом сезоне. Он выделяется по цифрам, и «Ливерпуль» выиграл АПЛ»
9сегодня, 09:13
«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й
44сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
2 минуты назад
Аршавин о «Зените» в ЛЧ: «Был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф»
24 минуты назад
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
133 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
2сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
7сегодня, 08:15
«Наполи» – «Кальяри». Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 08:05
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье
8сегодня, 08:00
Озил – Модричу: «Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди. Твоя игра навсегда останется в памяти»
7сегодня, 07:56
Скопинцев об игре с поднятым вверх воротником футболки: «В «Динамо» так несколько человек делают — просто Кантона подражаем. Мне это нравится»
10сегодня, 07:39