«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»

«Реал» объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера.

Ранее стало известно, что 65-летний специалист возглавит сборную Бразилии.

«Карло Анчелотти и «Реал» достигли соглашения о завершении его работы в качестве тренера нашей команды. Клуб хотел бы выразить благодарность и привязанность к одной из легенд мадридского и мирового футбола.

Анчелотти провел нашу команду через один из самых успешных периодов за 123 года существования клуба и стал тренером с наибольшим количеством титулов в нашей истории: три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка Короля и два Суперкубка Испании. В общей сложности, 15 титулов за шесть сезонов, в течение которых он был в нашем клубе.

Завтра на «Сантьяго Бернабеу» состоится последний матч Анчелотти в качестве тренера «Реала ».

«Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни», – сказано в сообщении клуба.

«Реал» будет провожать Анчелотти после матча с «Сосьедадом», клуб планирует показать все 15 трофеев, выигранных при нем. Фанаты готовят «душевное и эмоциональное прощание»