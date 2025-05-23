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  • Депутат Милонов: «Ротенбергу надо дать шанс в сборной – у него огромный потенциал. В СКА динамика офигенная, впечатляющие результаты. Насчет Семака в «Зените» тоже был скепсис»
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Депутат Милонов: «Ротенбергу надо дать шанс в сборной – у него огромный потенциал. В СКА динамика офигенная, впечатляющие результаты. Насчет Семака в «Зените» тоже был скепсис»

Виталий Милонов высказался о тренерском потенциале Романа Ротенберга.

В этом сезоне СКА под руководством Ротенберга занял 7-е место в Западной конференции и проиграл «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Также при Ротенберге «Россия 25» проиграла три из четырех матчей сборной Беларуси.

«Роману надо дать шанс в сборной России. Я не сомневаюсь, что у него есть огромный потенциал.

Поэтому давайте дадим шанс человеку показать себя. Мы же не можем судить только на основании теоретических выводов. Нет никаких предпосылок менять тренера сборной.

Насчет Сергея Семака в «Зените» тоже высказывали скепсис, потому что были импортные тренеры, но наши лучше знают, поэтому Семак оказался более эффективным. 

Нельзя судить о работе Романа в СКА по одному сезону. Динамика-то офигенная! Он показал впечатляющие результаты.

Сейчас я болею только за СКА, но раньше еще болел и за «Йокерит». К сожалению, «Йокерита» сейчас нет, у меня только шапочка фанатская осталась.

Одно дело – работа в клубе, а другое – работа в национальной сборной. Я очень сильно рассчитываю, что Роман сможет показать себя в сборной России, но нужен шанс», – сказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

СКА с Ротенбергом во главе впервые вылетел в 1-м раунде. В 2022-м и 2023-м клуб проиграл в финале Запада, в 2024-м – во 2-м раунде

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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