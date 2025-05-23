Россия не допущена на хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 (Sportacentrs)
Сборную России по хоккею не допустили для участия на Олимпиаде-2026.
Об этом сообщает Sportacentrs.
Отмечается, что решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Стокгольме на основании контактов ИИХФ и МОК.
Таким образом, на хоккейном турнире на Олимпиаде в 2026 году в Италии выступит сборная Франции в качестве следующей по рейтингу команды. По итогам ЧМ-2025 французы вылетели в первый дивизион, заняв последнее место в группе.
Сборные России и Беларуси с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
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