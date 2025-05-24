НБА. Финал Восточной конференции. «Нью-Йорк» проведет 2-й домашний матч против «Индианы»
Сегодня пройдет 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Нью-Йорк» постарается сравнять счет перед переносом серии на домашнюю арену «Индианы».
Финал Восточной конференции
«Индиана» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?6381 голос
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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