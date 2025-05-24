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НБА. Финал Восточной конференции. «Нью-Йорк» проведет 2-й домашний матч против «Индианы»

Сегодня пройдет 2-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Нью-Йорк» постарается сравнять счет перед переносом серии на домашнюю арену «Индианы».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?6381 голос
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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