«Ливерпуль» сделал официальный запрос в «Байер» по Виртцу. Клубы обсуждают сумму трансфера

«Ливерпуль» сделал официальный запрос в «Байер» по Флориану Виртцу.

По данным Фабрицио Романо , клубы ведут переговоры о сумме трансфера 22-летнего хавбека.

«Ливерпуль » хочет, чтобы переход был оформлен как можно скорее, а не превратился в долгую сагу.

Сегодня появилась информация , что сумма сделки оценивается примерно в 150 миллионов евро.

Сообщалось, что Виртц уведомил руководство «Баварии», которая также на него претендовала, что намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле».