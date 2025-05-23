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«Ливерпуль» сделал официальный запрос в «Байер» по Виртцу. Клубы обсуждают сумму трансфера

«Ливерпуль» сделал официальный запрос в «Байер» по Флориану Виртцу.

По данным Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры о сумме трансфера 22-летнего хавбека.

«Ливерпуль» хочет, чтобы переход был оформлен как можно скорее, а не превратился в долгую сагу.

Сегодня появилась информация, что сумма сделки оценивается примерно в 150 миллионов евро.

Сообщалось, что Виртц уведомил руководство «Баварии», которая также на него претендовала, что намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле».

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Фабрицио Романо
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