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«Интер» стал 2-м в Серии А и вылетел из Кубка Италии в полуфинале. Клуб претендовал на требл месяц назад

«Интер» вместо требла рискует завершить сезон без трофеев.

Команда Симоне Индзаги до 23 апреля претендовала на победу в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

Сперва «нерадзурри» вылетели от «Милана» из Кубка на этапе полуфинала, а сегодня финишировали в чемпионате на второй строчке, отстав от «Наполи» на одно очко.

В финале ЛЧ миланцы встретятся с «ПСЖ», игра пройдет 31 мая. После этого «Интер» выступит на клубном чемпионате мира.

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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