«Интер» стал 2-м в Серии А и вылетел из Кубка Италии в полуфинале. Клуб претендовал на требл месяц назад

«Интер» вместо требла рискует завершить сезон без трофеев.

Команда Симоне Индзаги до 23 апреля претендовала на победу в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов .

Сперва «нерадзурри» вылетели от «Милана » из Кубка на этапе полуфинала, а сегодня финишировали в чемпионате на второй строчке, отстав от «Наполи » на одно очко.

В финале ЛЧ миланцы встретятся с «ПСЖ», игра пройдет 31 мая. После этого «Интер » выступит на клубном чемпионате мира.