«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й
В рейтинг Forbes вошли 25 клубов Мир РПЛ, Фонбет Чемпионата КХЛ и Единой лиги ВТБ.
Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%), средняя заполняемость арены на домашних матчах (10%), выручка клуба (5%), прибыль/убыток клуба (5%), аудитория соцсетей (15%), популярность в соцмедиа (15%), индекс интереса интернет-аудитории (15%), спортивные результаты (25%).
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Краснодар», РПЛ;
2. «Динамо» Москва, РПЛ;
3. «Спартак», РПЛ;
4. «Зенит», РПЛ;
5. ЦСКА, РПЛ;
6. «Авангард», КХЛ;
7. СКА, КХЛ;
8. «Локомотив», РПЛ;
9. «Локомотив» Ярославль, КХЛ;
10. «Металлург» Магнитогорск, КХЛ;
11. «Ростов», РПЛ;
12. «Трактор» Челябинск, КХЛ;
13. «Ак Барс», КХЛ;
14. «Рубин», РПЛ;
15. «Крылья Советов», РПЛ;
16. «Автомобилист», КХЛ;
17. «Салават Юлаев», КХЛ;
18. «Динамо» Москва, КХЛ;
19. «Факел», РПЛ;
20. «Спартак» Москва, КХЛ;
21. «Торпедо» Нижний Новгород, КХЛ;
22. «Сибирь», КХЛ;
23. «Северсталь», КХЛ;
24. ЦСКА, Единая лига ВТБ;
25. «Лада», КХЛ.