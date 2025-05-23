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  • «Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й
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«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й

«Краснодар» назван самым эффективным спортивным клубом России.

В рейтинг Forbes вошли 25 клубов Мир РПЛ, Фонбет Чемпионата КХЛ и Единой лиги ВТБ.

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей (вес – 10%), средняя заполняемость арены на домашних матчах (10%), выручка клуба (5%), прибыль/убыток клуба (5%), аудитория соцсетей (15%), популярность в соцмедиа (15%), индекс интереса интернет-аудитории (15%), спортивные результаты (25%).

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Краснодар», РПЛ;

2. «Динамо» Москва, РПЛ;

3. «Спартак», РПЛ;

4. «Зенит», РПЛ;

5. ЦСКА, РПЛ;

6. «Авангард», КХЛ;

7. СКА, КХЛ;

8. «Локомотив», РПЛ;

9. «Локомотив» Ярославль, КХЛ;

10. «Металлург» Магнитогорск, КХЛ;

11. «Ростов», РПЛ;

12. «Трактор» Челябинск, КХЛ;

13. «Ак Барс», КХЛ;

14. «Рубин», РПЛ;

15. «Крылья Советов», РПЛ;

16. «Автомобилист», КХЛ;

17. «Салават Юлаев», КХЛ;

18. «Динамо» Москва, КХЛ;

19. «Факел», РПЛ;

20. «Спартак» Москва, КХЛ;

21. «Торпедо» Нижний Новгород, КХЛ;

22. «Сибирь», КХЛ;

23. «Северсталь», КХЛ;

24. ЦСКА, Единая лига ВТБ;

25. «Лада», КХЛ.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура42864 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Forbes
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