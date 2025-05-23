РФС выдал «Химкам» временную лицензию РПЛ до 20 июня. Клуб покинет лигу, если не решит финансовые проблемы (Иван Карпов)
РФС выдал «Химкам» временную лицензию для игры в РПЛ в следующем сезоне.
По информации инсайдера Ивана Карпова, скоро об этом будет объявлено официально.
У подмосковного клуба будет время до 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что долги «Химок» составляют около 850 миллионов рублей.
Отмечается, что если к указанному сроку «Химки» не получат полноценную лицензию, то команда покинет Мир Премьер-лигу.
Тогда в высшем дивизионе останется команда с 13-го или 14-го места в РПЛ, если одна из них проиграет в стыковых матчах.
Если стыки выиграют обе команды, то место в лиге сохранит клуб с 15-го места в турнирной таблице.
Если же оба клуба проиграют, то в Мир РПЛ останется команда, занявшая более высокое место в чемпионате.
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Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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