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РФС выдал «Химкам» временную лицензию РПЛ до 20 июня. Клуб покинет лигу, если не решит финансовые проблемы (Иван Карпов)

РФС выдал «Химкам» временную лицензию для игры в РПЛ в следующем сезоне.

По информации инсайдера Ивана Карпова, скоро об этом будет объявлено официально.

У подмосковного клуба будет время до 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что долги «Химок» составляют около 850 миллионов рублей.

Отмечается, что если к указанному сроку «Химки» не получат полноценную лицензию, то команда покинет Мир Премьер-лигу.

Тогда в высшем дивизионе останется команда с 13-го или 14-го места в РПЛ, если одна из них проиграет в стыковых матчах.

Если стыки выиграют обе команды, то место в лиге сохранит клуб с 15-го места в турнирной таблице.

Если же оба клуба проиграют, то в Мир РПЛ останется команда, занявшая более высокое место в чемпионате.

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ЧелсиЧелси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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