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Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)

Лука Модрич может перейти в «Интер Майами» Лионеля Месси.

39-летний полузащитник покинет «Реал» после клубного чемпионата мира в связи с окончанием контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, хорват этим летом перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

По словам источника, владелец команды Дэвид Бекхэм с прошлого года пытается заполучить Модрича. Кроме того, сам Лионель Месси якобы попросил клуб подписать Луку в «Интер Майами».

Согласно имеющимся данным, соглашение будет рассчитано на один год – до июля 2026 года. Зарплата хавбека составит 2,5 миллиона долларов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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