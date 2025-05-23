Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)

Лука Модрич может перейти в «Интер Майами» Лионеля Месси.

39-летний полузащитник покинет «Реал » после клубного чемпионата мира в связи с окончанием контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, хорват этим летом перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

По словам источника, владелец команды Дэвид Бекхэм с прошлого года пытается заполучить Модрича . Кроме того, сам Лионель Месси якобы попросил клуб подписать Луку в «Интер Майами ».

Согласно имеющимся данным, соглашение будет рассчитано на один год – до июля 2026 года. Зарплата хавбека составит 2,5 миллиона долларов.