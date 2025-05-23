ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»
ФХР не подтвердила недопуск России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.
«В рамках Конгресса Международной федерации хоккея был затронут вопрос участия сборных команд России в Зимних Олимпийских играх 2026 года.
ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ФХР
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