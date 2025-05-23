Медиалига проведет тур без мата в честь Дня защиты детей

7-й тур Медиалиги планируется провести без мата в честь Дня защиты детей.

«Мы хотели бы провести на День защиты детей тур без мата.

Мы будем приветствовать тех людей, кто к этому отнесется уважительно и постарается сдержать эмоции. В основном же эмоции вызывают то, что ты начинаешь материться.

Я говорю про нас, про судей, про сотрудников лиги, про болельщиков. Начнем с себя, а дальше, надеюсь, дойдет до команд», – рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

7-й тур шестого сезона Медиалиги пройдет 30, 31 мая и 1 июня.