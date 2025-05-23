Конте – первый тренер со скудетто в трех клубах. Антонио выигрывал Серию А во главе «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»
Антонио Конте установил рекорд Серии А.
«Наполи» под его руководством стал чемпионом Италии, обыграв «Кальяри» (2:0) в заключительном туре.
Конте выиграл скудетто уже с третьим клубом – это рекорд. В сезоне-2020/21 он побеждал во главе «Интера», с 2012-го по 2014-й – во главе «Ювентуса».
Следует отметить, что Фабио Капелло тоже становился чемпионом с тремя клубами («Миланом», «Ромой» и «Ювентусом»), но оба его титула, завоеванных в качестве тренера туринцев, были отобраны в результате коррупционного скандала.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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