Конте – первый тренер со скудетто в трех клубах. Антонио выигрывал Серию А во главе «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»

Антонио Конте установил рекорд Серии А.

«Наполи » под его руководством стал чемпионом Италии, обыграв «Кальяри» (2:0) в заключительном туре.

Конте выиграл скудетто уже с третьим клубом – это рекорд. В сезоне-2020/21 он побеждал во главе «Интера », с 2012-го по 2014-й – во главе «Ювентуса ».

Следует отметить, что Фабио Капелло тоже становился чемпионом с тремя клубами («Миланом», «Ромой» и «Ювентусом»), но оба его титула, завоеванных в качестве тренера туринцев, были отобраны в результате коррупционного скандала.