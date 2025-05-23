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Рудковская приняла приглашение Загитовой на шоу «Ассоль»: «Твой продюсерский ход вместе с Медведевой произвел на меня впечатление»

Яна Рудковская приняла приглашение Алины Загитовой на шоу «Ассоль».

Ледовый спектакль олимпийской чемпионки Загитовой пройдет 27, 28 и 29 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нем также примет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Дорогая Алиночка, говорят и показывают Мальдивские острова. Конечно же, я не могу не принять твое предложение приехать на твой замечательный спектакль в Санкт-Петербурге «Ассоль», где ты являешься и продюсером, и исполнителем главной роли.

Безусловно, мы принимаем твое предложение и обязательно вместе с Евгением (Плющенко) всей семьей посетим не только «Алые паруса», но будет повод еще приехать в Санкт-Петербург благодаря твоему замечательному шоу.

Не скрою, твой продюсерский ход вместе с Евгением Медведевой произвел на меня впечатление. Я считаю, что ты – большая молодец, и Женечка – большая молодец. Поэтому мне очень хочется посмотреть ваш дуэт в деле. И конечно же, я не могу упустить такую возможность в одном из самых любимых моих дворцов – Ледовый дворец, где мы регулярно с Евгением проводим все свои шоу.

Тебе – продюсерской удачи, хватки, ну и, конечно же, аншлагов и красивых твоих спектаклей. До встречи в Санкт-Петербурге», – сказала продюсер Рудковская в видео для своего телеграм-канала.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
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ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
женское катание
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