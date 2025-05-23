Мактоминей выиграл Серию А в дебютном сезоне в «Наполи». С «МЮ» за 9 сезонов он взял Кубок Англии и Кубок лиги
Скотт Мактоминей выиграл Серию А в дебютном сезоне в «Наполи».
28-летний полузащитник перешел в неаполитанский клуб летом из «Манчестер Юнайтед».
Шотландец, являющийся воспитанником «МЮ», провел в родном клубе девять сезонов на взрослом уровне, но сумел выиграть только Кубок Англии и Кубок лиги.
В Серии А Мактоминей провел 34 игры в этом сезоне и забил 12 голов – это лучший результат в его карьере в рамках национальных первенств.
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