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Мактоминей выиграл Серию А в дебютном сезоне в «Наполи». С «МЮ» за 9 сезонов он взял Кубок Англии и Кубок лиги

Скотт Мактоминей выиграл Серию А в дебютном сезоне в «Наполи».

28-летний полузащитник перешел в неаполитанский клуб летом из «Манчестер Юнайтед».

Шотландец, являющийся воспитанником «МЮ», провел в родном клубе девять сезонов на взрослом уровне, но сумел выиграть только Кубок Англии и Кубок лиги.

В Серии А Мактоминей провел 34 игры в этом сезоне и забил 12 голов – это лучший результат в его карьере в рамках национальных первенств.

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ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoСкотт Мактоминей
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок Англии
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