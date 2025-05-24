Паскаль Сиакам набрал 39 очков во 2-м матче с «Нью-Йорком»

Форвард «Индианы» установил рекорд карьеры в плей-офф.

За 32 минуты на паркете Сиакам отметился 39 очками, 15 из 23 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 5 подборами и 3 передачами.

Самым результативным в составе «Нью-Йорка » стал Джейлен Брансон. У него 36 очков, 13 из 27 с игры, 11 передач и 3 подбора.

«Индиана » забрала и второй матч у «Никс» – 114:109.