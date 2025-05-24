Паскаль Сиакам набрал 39 очков во 2-м матче с «Нью-Йорком»
Форвард «Индианы» установил рекорд карьеры в плей-офф.
За 32 минуты на паркете Сиакам отметился 39 очками, 15 из 23 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 5 подборами и 3 передачами.
Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал Джейлен Брансон. У него 36 очков, 13 из 27 с игры, 11 передач и 3 подбора.
«Индиана» забрала и второй матч у «Никс» – 114:109.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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