«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Интер» сыграет в гостях с «Комо» в 38-м туре Серии А.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч
Серия А. 38 тур
23 мая 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43183 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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