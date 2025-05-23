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«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Интер» сыграет в гостях с «Комо» в 38-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч

Серия А. 38 тур
23 мая 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
-xG-
Интер

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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