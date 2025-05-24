«Эдмонтон» сравнял счет в финале Запада с «Далласом» (1-1), выиграв 2-й матч серии – 3:0. Скиннер сделал шатаут, Нюджент-Хопкинс набрал 1+1

«Эдмонтон» сравнял счет в финале Запада с «Далласом» (1-1).

«Ойлерс» обыграли «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли – 3:0.

Первой звездой встречи был признан форвард канадского клуба Райан Нюджент-Хопкинс , набравший 2 (1+1) очка. Его гол в большинстве на 6-й минуте в итоге стал победным.

Также в тройку звезд вошли вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (шатаут при 25 отраженных бросках) и защитник Эван Бушар с 2 (0+2) баллами.

Счет в серии: 1-1