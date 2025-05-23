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Гендиректор ФХР о России на ОИ-2026: «В ОКР сообщили, что никаких уведомлений от МОК не получали. Есть информация, что решение будет ближе к сентябрю»

Дмитрий Курбатов прокомментировал информацию о недопуске России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

– ⁠Правда ли, что сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду?

 – ⁠Рассказываю, как было дело. Вчера мы получили сообщение от одного из руководителей Международной федерации хоккея о том, что им сказали в Международном олимпийском комитете: МОК проинформировал Олимпийский комитет России (ОКР), что российские хоккеисты в Милане-2026 выступать не будут. И нам пишут: если вы не в курсе, то информируем вас. И, возможно, в пятницу это будет упоминаться на конгрессе ИИХФ.

Мы тут же связались с коллегами из ОКР, и нам сообщили, что никаких уведомлений от МОК на этот счет они не получали.

Мы знаем, что МОК просит ИИХФ прислать расписание хоккейного турнира в Милане, потому что его надо еще согласовывать с телевизионщиками. При этом МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю.

Сегодня на конгрессе гендиректор ИИХФ Матти Нурминен сказал, что МОК просит ИИХФ утвердить расписание Олимпийского хоккейного турнира без сборной России: «И мы это сделаем!» Я же заявил, что у нас другая информация, которая противоречит этому заявлению. Поэтому попросил прислать то, что есть у ИИХФ от МОК. Ответ был: «Да-да, после конгресса все будет прислано, свяжемся, обсудим».

Другой информации нет. Видимо, латвийским СМИ выгодно раскачивать эту тему: якобы все решено. Но реально все обстоит не так. Решения пока нет, – заявил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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ОКР
Дмитрий Курбатов
logoСборная России по хоккею с шайбой
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