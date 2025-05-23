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Суперкубок России пройдет с Fan ID. Министерство спорта подтвердило

Суперкубок России пройдет с Fan ID.

Правительство РФ утвердило введение карты болельщика на матчах за OLIMPBET Суперкубок России.

«Утверждено подготовленное Минспортом России Распоряжение Правительства России о включении в действующий перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации и аутентификации зрителей, участников и других задействованных лиц с помощью карты болельщика, Суперкубка России по футболу.

Суперкубок – это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется.

Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика – так же, как это уже предусмотрено для матчей Премьер-лиги и финала Кубка России», – говорится в сообщении Министерства спорта.

Матч за Суперкубок пройдет 12 или 13 июля. В нем сыграет чемпион Мир РПЛ – «Краснодар» или «Зенит» – и победитель Фонбет Кубка России – ЦСКА или «Ростов».

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Министерства спорта
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
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logoЗенит
logoЦСКА
logoFONBET Кубок России
logoOLIMPBET Суперкубок России
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