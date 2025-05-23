Суперкубок России пройдет с Fan ID. Министерство спорта подтвердило

Суперкубок России пройдет с Fan ID.

Правительство РФ утвердило введение карты болельщика на матчах за OLIMPBET Суперкубок России .

«Утверждено подготовленное Минспортом России Распоряжение Правительства России о включении в действующий перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации и аутентификации зрителей, участников и других задействованных лиц с помощью карты болельщика, Суперкубка России по футболу.

Суперкубок – это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется.

Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика – так же, как это уже предусмотрено для матчей Премьер-лиги и финала Кубка России», – говорится в сообщении Министерства спорта.

Матч за Суперкубок пройдет 12 или 13 июля. В нем сыграет чемпион Мир РПЛ – «Краснодар » или «Зенит » – и победитель Фонбет Кубка России – ЦСКА или «Ростов».