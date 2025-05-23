Макелеле о Мостовом: «Это уровень Зидана, Баллака. Он бы играл в любом клубе мира, великий!»
– Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили. Есть что ответить?
– Ха-ха, это он обо мне забыл!
Но если серьезно, то игра за «Сельту» – самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию». Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.
Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в «Реал», потому что была потеряна как раз вот эта «химия». Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в «Реале», я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моем сердце.
– Каким вы запомнили его как игрока?
– Он мог достичь еще большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша – настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг.
Мостовой – это уровень Зидана, Баллака, – сказал бывший полузащитник «Реала» и сборной Франции.