Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье за лидерские качества.

Награда вручается игроку, демонстрирующему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами, а также играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

39-летний капитан «Вашингтона» стал первым россиянином, удостоенным этой награды. Приз вручается с 2007 года, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам определяет его обладателя. Кандидатов рекомендуют НХЛ и клубы лиги.

Сезон-2024/25 стал для Овечкина 20-м в НХЛ . «Кэпиталс» впервые с сезона-2016/17 стали первыми в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в общей таблице лиги заняли 2-е место.

В апреле Александр стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярок. Сейчас на его счету 897 шайб в 1491 игре.

Кроме того, Овечкин побил рекорды лиги по числу победных шайб и вратарей, которым удалось забить . В обоих случаях он превзошел достижения Яромира Ягра.

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 73 (44+29) очка в 65 играх и разделил 3-е место в снайперской гонке, хотя пропустил часть сезона из-за перелома малоберцовой кости.

Отмечается, что Овечкин продолжает заниматься продвижением хоккея в долине Потомак (Вашингтон, округ Колумбия, штаты Мэриленд и Виргиния) и благотворительной деятельностью.

Количество людей, занимающихся хоккеем, в этом регионе за последние 20 лет выросло на 70% – в том числе за счет инициатив с участием «Вашингтона » и лично его капитана.

Кроме того, в рамках своей погони за рекордом Гретцки он запустил кампанию по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях у детей и сбору средств на исследования в этой области совместно с клубом и организациями Hockey Fights Cancer и The V Foundation For Cancer Research. Начиная со своего 885-го гола в рамках регулярок хоккеист жертвует деньги в специальный фонд.