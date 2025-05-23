«Интер» выиграл одно скудетто за 4 сезона при Индзаги
«Интер» при Симоне Индзаги завоевал пока лишь один чемпионский титул.
Итальянец тренирует «нерадзурри» с 2021 года. При нем команда сперва стала второй, затем третьей, в сезоне-2023/24 выиграла Серию А, а в этом чемпионате вновь финишировала на второй строчке.
Чемпионом Италии в сезоне-2024/25 стал «Наполи».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости