«Интер» выиграл одно скудетто за 4 сезона при Индзаги

«Интер» при Симоне Индзаги завоевал пока лишь один чемпионский титул.

Итальянец тренирует «нерадзурри» с 2021 года. При нем команда сперва стала второй, затем третьей, в сезоне-2023/24 выиграла Серию А, а в этом чемпионате вновь финишировала на второй строчке.

Чемпионом Италии в сезоне-2024/25 стал «Наполи».