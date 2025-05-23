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«Интер» выиграл одно скудетто за 4 сезона при Индзаги

«Интер» при Симоне Индзаги завоевал пока лишь один чемпионский титул.

Итальянец тренирует «нерадзурри» с 2021 года. При нем команда сперва стала второй, затем третьей, в сезоне-2023/24 выиграла Серию А, а в этом чемпионате вновь финишировала на второй строчке.

Чемпионом Италии в сезоне-2024/25 стал «Наполи».

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?3665 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoСимоне Индзаги
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