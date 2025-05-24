Скиннер сделал 3-й шатаут в текущем плей-офф, отразив 25 бросков во 2-й игре с «Далласом». В 4 других матчах вратарь «Эдмонтона» в сумме пропустил 20 шайб

Стюарт Скиннер сделал 3-й шатаут в текущем плей-офф, отразив 25 бросков «Далласа».

«Эдмонтон » обыграл «Старс» (3:0) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-1).

26-летний канадец отразил все 25 бросков соперника и был признан второй звездой встречи.

В текущем плей-офф НХЛ он провел 7 матчей – 3 победы (все – на ноль) и 4 поражения (в сумме – 20 пропущенных шайб), 89,0% сэйвов и коэффициент надежности 2,90.

По числу сухих матчей в этом розыгрыше Кубка Стэнли Скиннер делит лидерство с Сергеем Бобровским («Флорида», 3).

Суперсэйв Скиннера! Клюшкой спас пустые ворота и сохранил сухарь