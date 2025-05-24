Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком

Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии А.

Полузащитник, приобретенный летом у «Манчестер Юнайтед», стал чемпионом в составе «Наполи » и награжден как самый ценный игрок сезона.

Лучшим вратарем лига выбрала Миле Свилара из «Ромы», лучшим защитником – Алессандро Бастони из «Интера », лучшим хавбеком – Тейани Рейндерса из «Милана », лучшим нападающим – Матео Ретеги из «Аталанты», лучшим игроком в возрасте до 23 лет – Нико Паса из «Комо».