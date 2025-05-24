Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком
Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии А.
Полузащитник, приобретенный летом у «Манчестер Юнайтед», стал чемпионом в составе «Наполи» и награжден как самый ценный игрок сезона.
Лучшим вратарем лига выбрала Миле Свилара из «Ромы», лучшим защитником – Алессандро Бастони из «Интера», лучшим хавбеком – Тейани Рейндерса из «Милана», лучшим нападающим – Матео Ретеги из «Аталанты», лучшим игроком в возрасте до 23 лет – Нико Паса из «Комо».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Серии А
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