Конте выиграл 5-е скудетто как тренер, повторив достижение Капелло и Липпи. Больше лишь у Трапаттони и Аллегри

Антонио Конте в пятый раз выиграл чемпионат Италии в качестве тренера.

Его «Наполи » завоевал скудетто, одержав победу над «Кальяри» в 38-м туре Серии А (2:0). Неаполитанцы опередили в таблице «Интер» на одно очко.

Для Конте это пятое скудетто в тренерской карьере – ранее он брал три титула с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14) и один – с «Интером» (2020/21).

Конте повторил достижение Фабио Капелло и Марчелло Липпи , у которых тоже по пять скудетто. Больше только у Массимилиано Аллегри (6) и Джованни Трапаттони (7).