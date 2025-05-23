  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте выиграл 5-е скудетто как тренер, повторив достижение Капелло и Липпи. Больше лишь у Трапаттони и Аллегри
40

Конте выиграл 5-е скудетто как тренер, повторив достижение Капелло и Липпи. Больше лишь у Трапаттони и Аллегри

Антонио Конте в пятый раз выиграл чемпионат Италии в качестве тренера.

Его «Наполи» завоевал скудетто, одержав победу над «Кальяри» в 38-м туре Серии А (2:0). Неаполитанцы опередили в таблице «Интер» на одно очко.

Для Конте это пятое скудетто в тренерской карьере – ранее он брал три титула с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14) и один – с «Интером» (2020/21).

Конте повторил достижение Фабио Капелло и Марчелло Липпи, у которых тоже по пять скудетто. Больше только у Массимилиано Аллегри (6) и Джованни Трапаттони (7).

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?3665 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАнтонио Конте
logoФабио Капелло
logoсерия А Италия
logoДжованни Трапаттони
logoМассимилиано Аллегри
logoНаполи
logoМарчелло Липпи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионский финиш Серии А. Как это было
27сегодня, 20:40
Финал Серии А – самый захватывающий в топ-лигах. Нервы сдают у всех
39сегодня, 16:32
Конте о дисквалификации на матч с «Кальяри», в котором «Наполи» может стать чемпионом: «Сожалею, что не смогу быть там. Даже если я буду на трибуне, мое сердце будет на поле»
3вчера, 19:58
Конте о борьбе за скудетто: «Чемпионом становится тот, кто больше этого заслуживает. Матч с «Кальяри» – важнейший в сезоне, он определит все»
6вчера, 13:41
Главные новости
🏆 «Наполи» выиграл Серию А в 4-й раз в истории. Это 2-й титул за 3 года
64сегодня, 22:00
Де Брюйне готов перейти в «Наполи». Осталось договориться об условиях
11сегодня, 21:59
Ди Лоренцо о чемпионстве «Наполи»: «Заслуга принадлежит тренеру. Только Конте мог сделать это»
12сегодня, 21:48
«Аль-Хилаль» готов заплатить Бруну больше 230 млн евро за три года, «МЮ» – 120 млн. Хавбеку дали подумать до конца мая (Daily Mail)
20сегодня, 21:45
Юрген Клопп: «Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы прочтете, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха»
36сегодня, 21:30
Фишки в деле: соберите Мостового, Кержакова и Промеса!
сегодня, 21:30Тесты и игры
Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком
59сегодня, 21:22
Конте о чемпионстве: «Прийти в «Наполи» после 10-го место было сложно. Самый непредсказуемый и напряженный чемпионат»
5сегодня, 21:20
Чемпионская развязка в Серии А. «Наполи» обыграл «Кальяри» и взял титул, «Интер» победил «Комо»
335сегодня, 20:59
«Интер» стал 2-м в Серии А и вылетел из Кубка Италии в полуфинале. Клуб претендовал на требл месяц назад
26сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» и «Ювентус» поздравили «Наполи» с победой в Серии А
2сегодня, 21:32
Чемпион Италии не может защитить титул с 2020-го. Последним это делал «Ювентус»
4сегодня, 21:10
Чемпионат Испании. «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье
17сегодня, 20:59
Лукаку выиграл Серию А c «Наполи» и «Интером». В Англии он чемпионом не становился
1сегодня, 20:48
Мостовой о том, что Юран не тренирует 13 месяцев: «Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы»
14сегодня, 20:15
Постекоглу – фанатам «Тоттенхэма»: «Во всех лучших сериалах третий сезон лучше второго»
15сегодня, 20:07
Форвард «Рубина» Шабанхаджай: «Очень нравится жизнь в России. Не стал бы сравнивать ее с Европой. И там, и там высокие стандарты жизни»
1сегодня, 19:52
Александр Мостовой: «Не сказал бы, что у кого-то из иностранцев получалось перепить русских»
5сегодня, 19:28
Банк России выпустит монеты, посвященные «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локо»
14сегодня, 19:12
Чиди Одиа: «Я – легенда ЦСКА. Посвятил этому клубу большую часть жизни»
9сегодня, 19:02