Конте выиграл 5-е скудетто как тренер, повторив достижение Капелло и Липпи. Больше лишь у Трапаттони и Аллегри
Антонио Конте в пятый раз выиграл чемпионат Италии в качестве тренера.
Его «Наполи» завоевал скудетто, одержав победу над «Кальяри» в 38-м туре Серии А (2:0). Неаполитанцы опередили в таблице «Интер» на одно очко.
Для Конте это пятое скудетто в тренерской карьере – ранее он брал три титула с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14) и один – с «Интером» (2020/21).
Конте повторил достижение Фабио Капелло и Марчелло Липпи, у которых тоже по пять скудетто. Больше только у Массимилиано Аллегри (6) и Джованни Трапаттони (7).
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