«Спартак» интересуется Комличенко, клуб ищет габаритного форварда («РБ Спорт»)

«Спартак» интересуется Николаем Комличенко.

По информации «РБ Спорт», красно-белые ищут габаритного форварда и считают игрока «Ростова » хорошим вариантом.

В финальном матче Пути регионов текущего Фонбет Кубка России Комличенко забил победный мяч в ворота «Спартака » (2:1) и вывел команду в Суперфинал.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 33 матча за клуб во всех турнирах, 9 голов и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось , что Комличенко близок к переходу в «Краснодар ».

«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й