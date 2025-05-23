«Спартак» интересуется Комличенко, клуб ищет габаритного форварда («РБ Спорт»)
«Спартак» интересуется Николаем Комличенко.
По информации «РБ Спорт», красно-белые ищут габаритного форварда и считают игрока «Ростова» хорошим вариантом.
В финальном матче Пути регионов текущего Фонбет Кубка России Комличенко забил победный мяч в ворота «Спартака» (2:1) и вывел команду в Суперфинал.
В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 33 матча за клуб во всех турнирах, 9 голов и 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Комличенко близок к переходу в «Краснодар».
«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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