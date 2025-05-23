«Югославия была замечательной страной, но америкосы их разделили. Сделать объединенный чемпионат России и Сербии было бы здорово – уровень бы вырос». Пономарев о лигах

Владимир Пономарев хотел бы видеть объединенный чемпионат России и Сербии.

«Югославия была замечательной страной, к русским относились вообще великолепно. Но америкосы их разделили, одни сербы остались. Но сербы – это русачи, такими они всегда были и такими остались.

Хорошо отношусь к дружбе стран. Футбол у них тоже европейского уровня. Там есть настоящие футболисты, а не папуасы какие-то. Было бы здорово сделать объединенный чемпионат России и Сербии.

Чемпионат бы был совсем другой, уровень бы однозначно вырос. Мы вот приглашаем постоянно разных иностранцев в РПЛ, но не надо их в таком количестве звать.

Сербы бы не считались легионерами в объединенном чемпионате. Это же близкий к нам народ по менталитету, а все остальные – это зараза, которая приезжает только денег у нас заработать.

Но все-таки сделать такой чемпионат практически невозможно, нам не дадут», – заявил бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

Пономарев о ВОВ: «В Москве было полно шпионов, они фонариками подсвечивали немецким самолетам ночью, где находится Кремль. Их старались ликвидировать, мой отец работал в комитете госбезопасности»