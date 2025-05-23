Евролига будет расширена до 20 команд (Sportando)

В ближайшие дни Евролига объявит о расширении до 20 команд на сезон-2025/26.

Как пишет Sportando, официально это решение будет ратифицировано на следующей неделе советом управляющих лиги.

Сообщается, что в турнире не будет деления на конференции, клубы стартуют в сентябре, проведут 38 матчей в регулярном сезоне. Также будет 10 недель, по ходу которых клубы будут играть 2 матча.

Паузы для игр сборных не подразумеваются.

В турнире примут участие команды, выступавшие в сезоне-2024/25, за исключением «Альбы». К ним присоединятся «Хапоэль Тель-Авив» как победитель Еврокубка, а также «Дубай » и «Валенсия » как обладатели вайлд-кард.

Российские клубы по-прежнему отстранены от участия.

Данный шаг со стороны Евролиги объясняется давлением со стороны ФИБА: 27 мая в штаб-квартире ФИБА пройдет презентация нового турнира НБА Европа. «Валенсия» и «Виртус» угрожали выходом из Евролиги , а потому было принято решение сохранить все топовые клубы Европы с помощью расширения.