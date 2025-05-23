Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне: «Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!»

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии. «Локомотив » стал обладателем титула впервые в истории.

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать – на мемориал в Туношну.

Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!», – говорится в тексте сообщения клуба.

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» потерпел крушение при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области.

В самолете было 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжили двое – хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов, но 12 сентября Галимов от полученных ран скончался в Институте хирургии имени Вишневского в Москве.

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