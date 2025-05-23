В Министерстве спорта отметили, что с Fan ID при росте посещаемости количество правонарушений снижается: «Почти на 15%: с 453 в 2023-м до 386 в 2024-м»

В Министерстве спорта высказались о Fan ID.

Ранее Министерство спорта сообщило, что Fan ID потребуется на матче за OLIMPBET Суперкубок России .

«Нужно отметить, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается.

Так, матчи сезона 2022/2023 Российской Премьер-Лиги посетили более 2,26 млн болельщиков, а сезона 2023/2024 – уже более 2,67 млн болельщиков. В среднем посещаемость каждого матча увеличилась на две тысячи человек, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

При этом количество правонарушений на стадионах в 2024 году сократилось почти на 15%: с 453 в 2023 году до 386 в 2024 году», – говорится в заявлении Министерства спорта.