В Министерстве спорта отметили, что с Fan ID при росте посещаемости количество правонарушений снижается: «Почти на 15%: с 453 в 2023-м до 386 в 2024-м»
В Министерстве спорта высказались о Fan ID.
Ранее Министерство спорта сообщило, что Fan ID потребуется на матче за OLIMPBET Суперкубок России.
«Нужно отметить, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается.
Так, матчи сезона 2022/2023 Российской Премьер-Лиги посетили более 2,26 млн болельщиков, а сезона 2023/2024 – уже более 2,67 млн болельщиков. В среднем посещаемость каждого матча увеличилась на две тысячи человек, что на 18,4% больше, чем годом ранее.
При этом количество правонарушений на стадионах в 2024 году сократилось почти на 15%: с 453 в 2023 году до 386 в 2024 году», – говорится в заявлении Министерства спорта.
Ноттингем Форест
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Опубликовано: Sports
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