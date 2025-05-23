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Евгений Гинер: «Жалею, что СССР распался, этого можно было избежать, но перемены напрашивались. Посмотрите на Китай, он ведь по-прежнему коммунистический, но появилось больше свободы»

Евгений Гинер жалеет о распаде СССР.

Когда готовились к интервью, с удивлением узнали, что у вас армянские корни.

– Да, по маминой линии. А по отцовской – немецкие.

В Армении чувствуете себя как дома?

– Бабушка там никогда не была. В 1915 году со своими родителями бежала из Турции, где начался геноцид. Осели в Харькове.

А я очень люблю Армению, всегда с удовольствием приезжаю. С такой же теплотой и к Германии отношусь.

Что немецкого в вашем характере, что – армянского?

– Знаете, у меня когда-то был разговор с Гельмутом Колем. Спрашивает: «Почему не получаешь немецкое гражданство?» Как фольксдойче (обозначение «этнических германцев» до 1945 года, которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии – Спортс’‘) имел для этого основания, уже и разрешение дали. Отвечаю: «Я – советский человек». Понимаете, к чему веду?

Стараемся.

– Корни и менталитет – разные вещи. Здесь то же самое. Что во мне армянского или немецкого? Да ничего! Я – из СССР! С советским менталитетом. Каким он был, таким и остался.

Ностальгируете по СССР?

– В какой-то мере. Я жалею, что Союз распался. Мне кажется, этого можно было избежать. Посмотрите на сегодняшний Китай. Он ведь по-прежнему коммунистический, но появилось больше свободы.

Конечно, в СССР перемены напрашивались. Здорово, что открылись границы, людям позволили зарабатывать, заниматься бизнесом. Но все это началось в конце 80-х, еще до развала Союза, – сказал президент ЦСКА

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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