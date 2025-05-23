«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» ведут переговоры по Комличенко
Николаем Комличенко интересуются несколько клубов Мир РПЛ.
По данным «Чемпионата», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» борются за подписание 29-летнего форварда.
Все три клуба провели переговоры с руководством «Ростова» и окружением игрока. Ясность по будущему нападающего должна наступить в ближайшие дни.
В этом сезоне Комличенко поучаствовал в 35 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
Ноттингем Форест
Будет ничья
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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