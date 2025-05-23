«Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» ведут переговоры по Комличенко

Николаем Комличенко интересуются несколько клубов Мир РПЛ.

По данным «Чемпионата», «Краснодар », «Спартак » и «Локомотив » борются за подписание 29-летнего форварда.

Все три клуба провели переговоры с руководством «Ростова » и окружением игрока. Ясность по будущему нападающего должна наступить в ближайшие дни.

В этом сезоне Комличенко поучаствовал в 35 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.