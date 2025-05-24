🏆 «Наполи» выиграл Серию А в 4-й раз в истории. Это 2-й титул за 3 года

«Наполи» выиграл Серию А в четвертый раз в истории.

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте в 38-м туре обыграли «Кальяри» (2:0) и в итоге опередили «Интер» в таблице на одно очко.

Для клуба это вторая победа в чемпионате Италии за три последних сезона. Предыдущий титул был взят в 2023 году.

Всего для «Наполи » это скудетто стало четвертым, команда обошла «Рому » (3) по числу титулов.

Больше побед у «Ювентуса » (36), «Интера» (20), «Милана » (19), «Дженоа » (9), «Торино » (7), «Болоньи » (7) и «Про Верчелли » (7).