🏆 «Наполи» выиграл Серию А в 4-й раз в истории. Это 2-й титул за 3 года
«Наполи» выиграл Серию А в четвертый раз в истории.
Неаполитанцы под руководством Антонио Конте в 38-м туре обыграли «Кальяри» (2:0) и в итоге опередили «Интер» в таблице на одно очко.
Для клуба это вторая победа в чемпионате Италии за три последних сезона. Предыдущий титул был взят в 2023 году.
Всего для «Наполи» это скудетто стало четвертым, команда обошла «Рому» (3) по числу титулов.
Больше побед у «Ювентуса» (36), «Интера» (20), «Милана» (19), «Дженоа» (9), «Торино» (7), «Болоньи» (7) и «Про Верчелли» (7).
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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