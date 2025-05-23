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Гру, Козлов и Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

Бенуа Гру, Виктор Козлов и Игорь Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру.

КХЛ представила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/25. 

На приз претендуют Бенуа Гру («Трактор»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Игорь НикитинЛокомотив»). 

Канадский специалист (88 игр с учетом плей-офф, 57 побед) в своем дебютном сезоне в лиге довел челябинский клуб до финала Кубка Гагарина.  

Уфимский клуб во главе с Козловым (87 игр, 54 победы) занял 2-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошел до полуфинала, выиграв 2 седьмых матча в предыдущих раундах (у «Сибири» и «Спартака»).  

Ярославцы под руководством Никитина (89 игр, 65 побед) выиграли Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф «Локомотив» победил «Трактор» (4-1). 

Отметим, что Никитин ранее уже становился обладателем приза лучшему тренеру в 2019 году. Также его получали Олег Знарок (4 раза), Зинэтула Билялетдинов (2), Сергей Федоров (2), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Боб Хартли и Андрей Разин. 

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая 2025 года.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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