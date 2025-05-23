Виртц в шаге от перехода в «Ливерпуль» за 150 млн евро (Саша Тавольери)

Флориан Виртц близок к переходу в «Ливерпуль».

По данным журналиста Саши Тавольери, 22-летний хавбек «Байера » в шаге от перехода в мерсисайдский клуб.

Отмечается, что Виртц лично сообщил руководству «Баварии» о решении продолжить карьеру в «Ливерпуле ».

«Красные» завершают сделку с «Байером», сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.