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  • Розанов отверг обвинения в домогательствах, Ozon – партнер «Краснодара», «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс», Вяльбе и Великая попали под украинские санкции, «Химки» закрыли часть долгов и другие новости
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Розанов отверг обвинения в домогательствах, Ozon – партнер «Краснодара», «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс», Вяльбе и Великая попали под украинские санкции, «Химки» закрыли часть долгов и другие новости

1. Сергей Розанов отверг все обвинения в домогательствах со стороны мамы фигуристки Вероники Жилиной: «Все сказанное про меня – абсолютная ложь». Яна Рудковская прокомментировала реплику тренера так: «Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. Видимо, включусь в процесс по полной с адвокатами и свидетелями».

2. В Кубке Гагарина в четвертых матчах своих серий преуспели гости: московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» (3:2), а «Трактор» с таким же счетом победил «Динамо» Минск.

3. Ozon стал партнером «Краснодара» до 2029 года, и логотип компании появится на форме со следующего сезона. Стадион «быков» сменит название на «Ozon Арена» с 1 мая.

4. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В их число попали двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

5. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не смогли квалифицироваться на чемпионат мира по плаванию 2025 года. На чемпионате России в Казани Ефимова не вышла в финал на 200 м брассом, а Рылов финишировал четвертым на дистанции 200 м.

6. «Химки» провели первую полноценную тренировку на фоне ситуации с долгами и возможного бойкота игры с «Зенитом». РПЛ выделила команде 50 млн рублей, за счет которых была выплачена зарплата за декабрь и частично за январь. Президент лиги Александр Алаев сообщил о введении внешнего управления клубом.

7. НБА. Плей-ин. 30 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме, «Мемфис» взял верх над «Далласом», несмотря на 40 очков Энтони Дэвиса. Победителей ждет встреча с лидерами конференций в 1-м раунде плей-офф.

8. «Астон Мартин» пытается переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и готов заплатить четырехкратному чемпиону «Формулы-1» 300 миллионов долларов за выступления в 2026-2028 годах.

9. Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара показали лучшую короткую программу среди пар.

10. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке и завершил карьеру в 42 года.

11. Пять представителей Испании сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также пять команд будет у Англии. После вылета «Лацио» из Лиги Европы Италия уже не сможет подняться в таблице коэффициентов выше третьего места.

12. Южноафриканский легкоатлет Акани Симбине пробежал 100 метров на Золотом Гран-при в Ботсване за 9,90 секунды. Он сумел выбежать из 10 секунд 11-й сезон подряд и побил рекорд Усэйна Болта.

13. Британская полиция сообщила о «зашкаливающем» количестве зрителей пиратских спортивных трансляций и выявила связи между подобными сервисами, отмыванием денег и мошенничеством: «Преступники используют ваши деньги на разные цели: от наркотиков до принудительного труда и торговли людьми. Вы буквально финансируете организованную преступность».

14. Карло Анчелотти не хочет уходить из «Реала» и считает, что клубу нужны серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера. Тем временем главным кандидатом мадридцев остается Хаби Алонсо, за которого «Байер» рассчитывает получить 15-20 млн евро. Вариант с Юргеном Клоппом отпадает: немец не намерен возвращаться к тренерской работе в следующем сезоне.

15. Александр Соболев из-за трансфера в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение. Московская клиника сообщила, что форвард планировал установить виниры, но из-за переезда в Санкт-Петербург эту процедуру пришлось отменить.

16. Авторы официального сайта НХЛ назвали Нэтана Маккиннона основным претендентом на «Харт Трофи». Никита Кучеров занял вторую строчку, Александр Овечкин – шестую.

Цитаты дня

Вайцеховская о скандале с Розановым: «В фигурном катании слишком долго считались нормой отношения между спортсменами и тренерами, которые ни разу нормой не являлись»

Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу в какой-то мере. Все хотели копировать «Барсу», но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом. Пеп из иного мира»

Загитова о шоу «Ассоль»: «Мы идем в новом направлении, совмещаем современную симфоническую музыку с роком. Такого не было не только в России, но и в мире»

«Без Fan ID и с пивом аншлаги будут каждый матч». Дьяков об РПЛ

Флик о календаре: «Во всех лигах защищают клубы, играющие в ЛЧ, в Испании – нет, им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Хотел бы увидеть того, кто составляет расписание»

Сергей Федотов: «Знакомая работница самой древней профессии говорит: насколько скромнее, добрее и щедрее хоккеисты, чем футболисты. Хоккей – национальный ген»

Слот об «Астон Вилле»: «7-я команда АПЛ обыграла «ПСЖ». В такой лиге мы играем»

Фетисов о Демидове в НХЛ: «Что болельщикам Питера осталось? Что мы взамен получили? Может, деньги или решение, что нас пустят на Олимпиаду? Мы почему себя не уважаем-то в этой ситуации?»

Шнякин о «Матч ТВ»: «Посмеиваюсь над теми, кто удивляется, что просмотры матчей РПЛ часто превосходят игры топ-лиг. Угадаете, что смотрели больше – финал ЛЧ-2022 или финал Кубка России?»

Опубликовал: Александр Суряев
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