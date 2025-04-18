World Team Trophy. Малинин, Кагияма, Аймо, Сяо Хим Фа и Браун выйдут на лед с произвольными програмами
18 апреля на World Team Trophy мужчины выйдут на лед с произвольными программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени
Первая разминка
1. Морис Квителашвили (Грузия)
2. Николай Мемола (Италия)
3. Алекса Ракич (Канада)
4. Роман Садовский (Канада)
5. Ника Эгадзе (Грузия)
6. Даниэль Грассль (Италия)
Вторая разминка
7. Кевин Аймо (Франция)
8. Шун Сато (Япония)
9. Юма Кагияма (Япония)
10. Джейсон Браун (США)
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Илья Малинин (США)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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