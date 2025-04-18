Соболев из-за перехода в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение. Клиника сообщила, что форвард хотел «обрести красивую улыбку», Кокорин пошутил: «А почему не обрел?»
Форвард перешел из «Спартака» в августе 2024 года.
«Александр обратился к нам с желанием обрести красивую улыбку. Как медийная личность, он понимает, насколько важно иметь привлекательную улыбку, особенно при постоянных съемках.
Мы провели ортодонтическое лечение с использованием брекетов, и следующим шагом планировалась установка виниров. Однако, к сожалению, Александр переехал в другой город, и второй этап не состоялся.
Тем не менее он остался доволен своей улыбкой, и это для нас является самым важным результатом!» – сообщил в соцсетях Центр современной стоматологии IL`FA.
В комментариях под постом экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин написал про желание Соболева обрести красивую улыбку: «А почему не обрел тогда?»
Фото: instagram.com/p/DIeAoBmotse/
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