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  • Соболев из-за перехода в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение. Клиника сообщила, что форвард хотел «обрести красивую улыбку», Кокорин пошутил: «А почему не обрел?»
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Соболев из-за перехода в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение. Клиника сообщила, что форвард хотел «обрести красивую улыбку», Кокорин пошутил: «А почему не обрел?»

Александр Соболев из-за трансфера в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение.

Форвард перешел из «Спартака» в августе 2024 года.

«Александр обратился к нам с желанием обрести красивую улыбку. Как медийная личность, он понимает, насколько важно иметь привлекательную улыбку, особенно при постоянных съемках.

Мы провели ортодонтическое лечение с использованием брекетов, и следующим шагом планировалась установка виниров. Однако, к сожалению, Александр переехал в другой город, и второй этап не состоялся.

Тем не менее он остался доволен своей улыбкой, и это для нас является самым важным результатом!» – сообщил в соцсетях Центр современной стоматологии IL`FA.

В комментариях под постом экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин написал про желание Соболева обрести красивую улыбку: «А почему не обрел тогда?»

Фото: instagram.com/p/DIeAoBmotse/

Соболев об общении с журналистами: «Все после сезона»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсетт клиники IL`FA
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