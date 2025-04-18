«Химки» провели тренировку под руководством Адиева, занятие посетил президент РПЛ Алаев. Ранее игроки работали самостоятельно из-за долгов по зарплате

Игроки «Химок» прервали бойкот.

Команда провела первую тренировку в полноценном режиме под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева .

Ранее игроки основного состава работали в тренажерном зале и самостоятельно на поле без главного тренера, протестуя из-за долгов по зарплате. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».

Сегодняшнее занятие команды посетил президент РПЛ Александр Алаев.

«Теперь мы на постоянном контакте, выходим из этой ситуации», – сказал Алаев.