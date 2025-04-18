«Химки» провели тренировку под руководством Адиева, занятие посетил президент РПЛ Алаев. Ранее игроки работали самостоятельно из-за долгов по зарплате
Игроки «Химок» прервали бойкот.
Команда провела первую тренировку в полноценном режиме под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева.
Ранее игроки основного состава работали в тренажерном зале и самостоятельно на поле без главного тренера, протестуя из-за долгов по зарплате. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».
Сегодняшнее занятие команды посетил президент РПЛ Александр Алаев.
«Теперь мы на постоянном контакте, выходим из этой ситуации», – сказал Алаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал РПЛ
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