Зеленский ввел санкции в отношении Вяльбе, Великой, Нагорного и Полунина
Зеленский ввел санкции в отношении двукратной олимпийской чемпионки Великой.
Сегодня президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта.
В их числе – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.
А также артист балета Сергей Полунин – муж фигуристки Елены Ильиных.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
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