«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Боруссии» в Дортмунде (1:3), но вышла в полуфинал Лиги чемпионов за счет 4:0 в 1-м матче. Гирасси сделал хет-трик, Бенсебайни забил в свои ворота. «Астон Вилла» победила «ПСЖ» (3:2), отыгравшись с 0:2, но уступила по сумме двух матчей.

«Барса» сыграет с «Интером» или «Баварией», а «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» или «Реалом» в 1/2 финала.

2. «Спартак» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, разгромив «Урал» – 3:0! Маркиньос забил первый гол за красно-белых. «Локомотив» справился с «Ахматом» (2:1) и также сыграет в следующем раунде.

3. В Кубке Гагарина «Локомотив» обыграл «Авангард» (6:2) и повел 2-1 в серии 2-го раунда. «Спартак» победил «Салават Юлаев» (4:2) и также ведет 2-1.

4. «Химки» и Франк Артига расторгли контракт , клуб идет 13-м в РПЛ. Позже появились сообщения о том, что игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле из-за недовольства ситуацией в клубе, 10 минут позанимавшись в зале. Также футболисты якобы рассматривают бойкот матча с «Зенитом» из-за долгов и увольнения Артиги.

5. «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после падения Мостового в штрафной «Краснодара».

6. Килиан Мбаппе дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Алавесом», сообщает Аранча Родригес. Он не сыграет с «Атлетиком».

7. «Спартак» может получить 105 млн рублей от сделки с «Москвичом», есть выплаты за чемпионство и победу в Кубке. Клубу предоставят 45 автомобилей на год.

8. «Барселона» не будет просить уайлд-кард на клубный чемпионат мира даже в случае победы в ЛЧ. Клуб проведет азиатское турне летом

9. Сборная России планирует провести матч с Индонезией. Об этом рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

10. Светлана Соколовская и ее группа перейдут из ЦСКА в школу Татьяны Навки, пишет «Р-Спорт». Софья Муравьева будет тренироваться у Алексея Мишина.

11. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» (3:0) и продолжает борьбу за последнюю путевку в плей-офф на Востоке. В конференции определились еще 2 пары первого раунда – «Тампа» встретится с «Флоридой», «Торонто» сыграет с «Оттавой» (впервые с 2004 года).

На Западе определились уже все участники кубковых серий. «Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом», «Миннесота» встретится с «Вегасом», «Калгари» остался за бортом.

12. Альберт Лещев покинул штаб Романа Ротенберга в СКА, сообщает журналист Алексей Шевченко.

13. НБА. Плей-ин. 26 очков Коула Энтони помогли «Орландо» победить «Атланту».

14. Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта по поручению Михаила Дегтярева.

15. Никита Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков, форвард «Тампы» набрал 48,25% голосов. Макдэвид – 2-й с 20,16%, Панарин – 4-й с 5,08%. Андрей Василевский – лучший вратарь по мнению 31,13% игроков. Шестеркин – 2-й с 23,58%, Хеллибак – 3-й, Бобровский – 4-й, Сарос – 5-й.

16. 23-килограммовую тушу свиньи получил Хайне Осен Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче».

17. «Шальке» может назначить Рауля главным тренером. Тедеско отказался – не хочет работать во второй Бундеслиге.

Цитаты дня.

«Показали, что «Зенит» – лучшая команда страны . Уверен, что мы станем чемпионами». Эракович после победы над «Краснодаром»

Ротенберг о Демидове в НХЛ: «Яркий дебют – не везение, а награда за труд Ивана, тренеров системы СКА . Мы созвонились после игры, обсудили детали. Работа продолжается, нельзя останавливаться»

Мостовой позвал Тотти сыграть в падел: «Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». Когда у нас эту игру никто не знал, я все знал 30 лет назад и уже играл »

«Обнимая Левандовского, ты думаешь: «Он Адонис» . Роберт живет, ест и спит как профессионал». Ковач о форварде «Барсы»

Чухлов про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Люди, вы что, дебилы, что ли, как можно этому верить? Опять начинается: тратят народные деньги, не достается старушкам... »

Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»