«Без Fan ID и с пивом аншлаги будут каждый матч». Дьяков об РПЛ

Виталий Дьяков призвал вернуть пиво на стадионы и отменить Fan ID в Мир РПЛ.

«Надеюсь, на верхах, где решают вопросы, посмотрят, что в кубковых матчах ставится рекордная посещаемость, подумают и решат вернуться к нормальной жизни, где нет Fan ID. Чтобы у нас были полные стадионы.

А если еще и пиво будет, то аншлаги будут каждый матч! Может, мы и на «Химках» увидим не 345 человек, а хотя бы 1500», — сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».