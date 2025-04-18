«Без Fan ID и с пивом аншлаги будут каждый матч». Дьяков об РПЛ
Виталий Дьяков призвал вернуть пиво на стадионы и отменить Fan ID в Мир РПЛ.
«Надеюсь, на верхах, где решают вопросы, посмотрят, что в кубковых матчах ставится рекордная посещаемость, подумают и решат вернуться к нормальной жизни, где нет Fan ID. Чтобы у нас были полные стадионы.
А если еще и пиво будет, то аншлаги будут каждый матч! Может, мы и на «Химках» увидим не 345 человек, а хотя бы 1500», — сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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