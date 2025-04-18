Анчелотти не хочет уходить из «Реала». Карло считает, что клубу нужны серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера (Relevo)

Карло Анчелотти считает, что «Реалу» не поможет назначение нового тренера.

Ранее Sky Sports сообщил , что итальянец покинет должность главного тренера команды после финала Кубка Испании.

По информации Relevo, независимо от того, решит ли совет директоров оставить его или расстаться с ним, Анчелотти уверен, что для улучшения положения клуба необходимы серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера. Речь идет о комплексной реформе клуба.

Некоторые люди в окружении итальянца призывают его пересмотреть свое будущее, но на данный момент он не намерен уходить в отставку.

Тренер собирается посмотреть, что будет в конце сезона, и встретиться с руководством клуба, когда придет время. По мнению Карло , любое решение должно быть принято сообща.

Отмечается, что Анчелотти ценит взаимное уважение с клубом и президентом Флорентино Пересом . Даже если он захочет уйти, он все равно будет каким-либо образом связан с «Реалом».

Анчелотти может остаться в «Реале» в случае победы над «Барселоной» в финале Кубка Испании. Перес встретится с тренером в ближайшее время и проанализирует сезон

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