Анчелотти не хочет уходить из «Реала». Карло считает, что клубу нужны серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера (Relevo)
Ранее Sky Sports сообщил, что итальянец покинет должность главного тренера команды после финала Кубка Испании.
По информации Relevo, независимо от того, решит ли совет директоров оставить его или расстаться с ним, Анчелотти уверен, что для улучшения положения клуба необходимы серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера. Речь идет о комплексной реформе клуба.
Некоторые люди в окружении итальянца призывают его пересмотреть свое будущее, но на данный момент он не намерен уходить в отставку.
Тренер собирается посмотреть, что будет в конце сезона, и встретиться с руководством клуба, когда придет время. По мнению Карло, любое решение должно быть принято сообща.
Отмечается, что Анчелотти ценит взаимное уважение с клубом и президентом Флорентино Пересом. Даже если он захочет уйти, он все равно будет каким-либо образом связан с «Реалом».
Анчелотти может остаться в «Реале» в случае победы над «Барселоной» в финале Кубка Испании. Перес встретится с тренером в ближайшее время и проанализирует сезон
Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)
Анчелотти уволят из «Реала»? Говорят, что сразу после класико
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