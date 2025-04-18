Фетисов о Демидове в НХЛ: «Что болельщикам Питера осталось? Что мы взамен получили? Может, деньги или решение, что нас пустят на Олимпиаду? Мы почему себя не уважаем-то в этой ситуации?»

Вячеслав Фетисов высказался об отъезде Ивана Демидова в НХЛ.

15 апреля 19-летний нападающий забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Во 2-й игре в лиге форвард остался без очков. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.

– По-моему, я даже ни разу не видел, как он играет, а в Канаде вокруг него уже какой-то ажиотаж. Он приехал к ним – и вдруг все его полюбили, не знаю, за что, но, скорее всего, есть за что.

– А вы его не любите?

– Я всех люблю. Здесь же мы не про ребят говорим. Здесь система должна работать, как в Национальной хоккейной лиге. Вот если ты подписал контракт с клубом НХЛ в 18 лет, значит, твои права принадлежат клубу до 27 лет. Значит, ты должен отыграть для своих болельщиков, для тех, кто тебя воспитал, вложился в тебя. А он взял и уехал.

Мне говорят: на него болельщик пошел и уже какие-то его майки там продали в огромных количествах . Я отвечаю: а что болельщикам Питера-то осталось? Воспоминания? А что мы взамен получили?

Я не знаю, может быть, какие-то баснословные деньги или какое-то решение о том, что нас пустят на Олимпиаду за то, что мальчик приехал туда поиграть? Мы почему себя не уважаем-то в этой ситуации? Я просто не знаю, не слышал, какую компенсацию мы за него получили, какие там, может быть, были переговорные моменты.

Президент же сказал на совете: слушайте, пора уже отрегулировать этот вопрос. Все, что требуется, наша лига должна установить с Национальной хоккейной лигой точно такие же, зеркальные правила. У них 26 или 27 лет, значит, и у нас 26-27. Парень отыграл здесь с 18 до 27, набрался опыта – езжай, играй, куда хочешь.

Я думаю, и Иван бы не обиделся, если бы он понимал, что должен сегодня хорошо играть за СКА, чтобы в 26 лет получить статус неограниченного свободного агента. Но ты честно потрудись здесь.

Вот какое у меня сомнение. Сколько там, 4 или 5 человек сразу уехали из СКА. Значит, им не надо было биться за СКА? 20 тысяч на стадион ходит, за них переживает, а они, может быть, думали побыстрее слить игры и свалить, как у нас говорят, в «Монреаль» и там поиграть? Напрашивается тоже такая аналогия.

Что происходит: 19-летний перспективный парень сказал: «Гудбай, я поехал, вставайте в 6 утра или в 5 утра и смотрите, как буду играть я в «Монреале», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»