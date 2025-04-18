Сергей Федотов: «Знакомая работница самой древней профессии говорит: насколько скромнее, добрее и щедрее хоккеисты, чем футболисты. Хоккей – национальный ген»

Сергей Федотов поделился мыслями о популярности футбола и хоккея в России.

– В хоккее нет таких понтов, как в футболе?

– Понтов железно намного меньше. У меня есть знакомая, которая, скажем так, работница самой древней профессии.

Не будем скрывать, ходят ребята футболисты и хоккеисты в стриптиз-клубы. И она говорит, насколько скромнее, добрее и даже щедрее хоккеисты, чем футболисты.

Вот это интересное мнение профессионалки. Мне кажется, это такой истинный глубокий взгляд.

– Главный спор: какой спорт номер один в России – хоккей или футбол?

– По массовости и общей популярности глупо спорить – это все равно футбол. Но если говорить про такой национальный ген, то это, безусловно, хоккей. Я бы даже больше сказал: это все, что связано со льдом.

Потому что у нас еще огромное количество людей любят фигурное катание. Вот даже геополитика: Мария Захарова сказала о том, что это не мяч, а шайба на стороне России.

Потому что действительно игра канадская, забава русская, и это самая классная пословица про хоккей. В Канаде это все равно икона – даже не вид спорта, а образ жизни. Но и у нас хоккей имеет значение.

И когда любой человек, который тебе встречается, узнает, что ты из мира хоккея, то проникается неким уважением. К футболу всегда какое-то пренебрежение: не могут в такой большой стране найти 11 хороших игроков.

Но я всегда в этом случае говорю: «Китай, Индия тоже не могут найти 11 футболистов».

Хоккей входит в ассоциативный ряд с Россией. Не футбол, не баскетбол, хотя у нас много великих спортсменов, а, в первую очередь, хоккей.

И даже в Таиланде, в котором я бывал много раз, местные жители знают про хоккей. У меня был случай, когда мы пошли в ресторанчик и его держал человек из Франции.

Понятно, что в его стране это не такой популярный вид спорта, но он существует, и француз никак не мог понять, что такое ice hockey.

И таец, который работает в этом ресторане, показал и сказал «Ovechkin». Овечкин – это вообще такой символ России, – сказал бывший скаут сборной России и комментатор Сергей Федотов .